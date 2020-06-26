В Башкирии коронавирус подтвердился у 858 медиков – Роспотребнадзор

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:03:15+03:00

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В Башкирии новая коронавирусная инфекция с начала пандемии была подтверждена у 858 медиков (это 17% от общего числа зараженных). Только за минувшие сутки диагноз COVID-19 был поставлен пяти работникам системы здравоохранения. Об этом со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора сообщает «Ъ-Уфа».

Медицинским работникам, которые заразились коронавирусом при работе с носителями ковида, положены страховые выплаты. При временной потере трудоспособности сотрудник должен получить 68 тысяч рублей, при инвалидности – до 2 млн рублей и в случае смерти – 2,7 млн рублей.

Некоторые медики в Башкирии с трудом получают даже стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Так, например, 20 работников Белебеевской ЦРБ смогли добиться положенных денег только после вмешательства прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU