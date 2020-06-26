В Уфе на карантин по коронавирусу закрыт один из корпусов перинатального центра
У пациентки заподозрили COVID-19
Работу перинаталки планируется возобновить 6 июляФото: Александр АБРАМОВ
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В Уфе на двухнедельный карантин закрыт корпус перинатального центра. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
По данным ведомства, закрыт корпус на улице Батырской. У одной из рожениц подозревают коронавирусную инфекцию. «Анализы взяты у пациентов и контактных лиц».
В Минздраве добавили, что ограничительные мероприятия будут сняты 6 июля. Это значит, что карантин был введен еще 22 июня.
Напомним, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 50 человек. 140 пациентов выписаны по выздоровлению.
ИСТОЧНИК KP.RU