В Уфе на карантин по коронавирусу закрыт один из корпусов перинатального центра

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:55:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе на двухнедельный карантин закрыт корпус перинатального центра. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

По данным ведомства, закрыт корпус на улице Батырской. У одной из рожениц подозревают коронавирусную инфекцию. «Анализы взяты у пациентов и контактных лиц».

В Минздраве добавили, что ограничительные мероприятия будут сняты 6 июля. Это значит, что карантин был введен еще 22 июня.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 50 человек. 140 пациентов выписаны по выздоровлению.

ИСТОЧНИК KP.RU