2020-06-26T12:08:48+03:00
Общество

Власти Башкирии озвучили ценник на единую форму для школьников

Новые комплекты будут введены в пилотном режиме в нескольких районах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Так выглядит новая школьная форма для учащихся начальных классов в Башкирии / фото: Минобр РБТак выглядит новая школьная форма для учащихся начальных классов в Башкирии / фото: Минобр РБ
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На «Обрчасе» у главы Башкирии был озвучен ценник на единую форму для школьников, которую власти намерены планомерно вводить в республике. По словам первого замминистра образования и науки республики Ильдара Мавлетбердина, стоимость полного комплекта не превысит 4 тысяч рублей.

Как ранее сообщала «КП-Уфа», в грядущем учебном году новую школьную форму на себе примерят учащиеся начальных классов [с 1 по 5] в четырех районах: Абзелиловском, Благоварском, Федоровском и Янаульском. Над коллекцией работали Ассоциация легкой промышленности Башкирии и УГНТУ.

«Мы ездим в районы, показываем людям образцы формы. Отклики на такие презентации положительные» – сказала председатель ассоциации Зульфира Газизова.

Руководитель региона Радий Хабиров отметил, что тема с новой формой является «очень чувствительной»: «…важно не перегнуть палку. К родителям нужно подходить мягко, без давления. Нужно объяснить, что это качественная и красивая форма, передать эстетические моменты. Идея очень хорошая, я её поддерживаю. Давайте продлим эксперимент до 2024 года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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