Власти Башкирии озвучили ценник на единую форму для школьников
На «Обрчасе» у главы Башкирии был озвучен ценник на единую форму для школьников, которую власти намерены планомерно вводить в республике. По словам первого замминистра образования и науки республики Ильдара Мавлетбердина, стоимость полного комплекта не превысит 4 тысяч рублей.
Как ранее сообщала «КП-Уфа», в грядущем учебном году новую школьную форму на себе примерят учащиеся начальных классов [с 1 по 5] в четырех районах: Абзелиловском, Благоварском, Федоровском и Янаульском. Над коллекцией работали Ассоциация легкой промышленности Башкирии и УГНТУ.
«Мы ездим в районы, показываем людям образцы формы. Отклики на такие презентации положительные» – сказала председатель ассоциации Зульфира Газизова.
Руководитель региона Радий Хабиров отметил, что тема с новой формой является «очень чувствительной»: «…важно не перегнуть палку. К родителям нужно подходить мягко, без давления. Нужно объяснить, что это качественная и красивая форма, передать эстетические моменты. Идея очень хорошая, я её поддерживаю. Давайте продлим эксперимент до 2024 года».
ИСТОЧНИК KP.RU