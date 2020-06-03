Минобр и глава Башкирии хотят одеть школьников в новую форму

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:17:22+03:00

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Министерство образования Башкирии по поручению главы региона Радия Хабирова предложило ввести в пилотном режиме школьные формы единого образца. В грядущем учебном году новые комплекты на себе примерят начальные классы [с 1 по 5] школ в четырех районах: Абзелиловском, Благоварском, Федоровском и Янаульском.

Коллекцию новых школьных форм «для мальчиков и девочек с учетом различных возрастов и погодных условий» создали Ассоциация легкой промышленности Башкирии и УГНТУ. Как сообщает Минобр, одежда сочетает в себе хорошее качество и доступную цену. К форме будут пришиты шевроны с символикой республики.

Родители школьников могут ознакомиться с коллекцией по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU