2020-06-03T14:17:22+03:00
Общество

Минобр и глава Башкирии хотят одеть школьников в новую форму

Комплекты единого образца в грядущем учебного районе примерят учащиеся четырех районов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Минобрфото: Минобр
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Министерство образования Башкирии по поручению главы региона Радия Хабирова предложило ввести в пилотном режиме школьные формы единого образца. В грядущем учебном году новые комплекты на себе примерят начальные классы [с 1 по 5] школ в четырех районах: Абзелиловском, Благоварском, Федоровском и Янаульском.

Коллекцию новых школьных форм «для мальчиков и девочек с учетом различных возрастов и погодных условий» создали Ассоциация легкой промышленности Башкирии и УГНТУ. Как сообщает Минобр, одежда сочетает в себе хорошее качество и доступную цену. К форме будут пришиты шевроны с символикой республики.

Родители школьников могут ознакомиться с коллекцией по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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