Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:56:28+03:00

«Комсомолка» провела онлайн круглый стол по вопросам поступления в университеты республики

Изменить размер текста: A A

На онлайн-площадке «Комсомольской правды – Уфа» состоялся круглый стол, посвященный вопросам приемной кампании вузов в 2020 году.

На актуальные вопросы абитуриентов и их родителей ответили руководители ведущих университетов Башкирии и представители министерства образования и науки республики.

Трансляция онлайн-круглого стола прошла на youtube-канале «Комсомольская правда – Уфа». О приемной кампании-2020, ее особенностях и сроках можно узнать из записи прямого эфира.

Круглый стол "Приемная кампания в вузы Башкирии 2020".

ИСТОЧНИК KP.RU