2020-06-25T14:30:48+03:00
Происшествия

В Башкирии при лобовом столкновении «Газели» и «девятки» погибли три человека

Сейчас на месте ДТП работают полицейские и сотрудники МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Сегодня днем, 25 июня, в Благоварском районе Башкирии произошли ДТП, унесшее жизни трех человек.

По данным дорожной полиции, смертельная авария зафиксирована на 1381 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Столкнулись грузовая «Газель» и «девятка». Судя по снимкам с места происшествия, машины ударились лоб в лоб - по всей видимости, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

«Есть информация о двух погибших мужчинах и одной женщине из легкового автомобиля», – сообщили в ГИБДД РБ. Сейчас на месте трагедии работают полицейские и сотрудники аварийных служб.

Напомним, еще одна смертельная авария в республике произошла накануне. Пожилой мужчина на легковушке вылетел в кювет, после чего машина загорелась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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