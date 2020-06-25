В Башкирии при лобовом столкновении «Газели» и «девятки» погибли три человека
Сегодня днем, 25 июня, в Благоварском районе Башкирии произошли ДТП, унесшее жизни трех человек.
По данным дорожной полиции, смертельная авария зафиксирована на 1381 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Столкнулись грузовая «Газель» и «девятка». Судя по снимкам с места происшествия, машины ударились лоб в лоб - по всей видимости, один из автомобилей выехал на встречную полосу.
фото: ГИБДД РБ
«Есть информация о двух погибших мужчинах и одной женщине из легкового автомобиля», – сообщили в ГИБДД РБ. Сейчас на месте трагедии работают полицейские и сотрудники аварийных служб.
Напомним, еще одна смертельная авария в республике произошла накануне. Пожилой мужчина на легковушке вылетел в кювет, после чего машина загорелась.
ИСТОЧНИК KP.RU