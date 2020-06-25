На водохранилище в Башкирии утонул ребенок
В Шаранском районе Башкирии возле села Нарасты утонул 11-летний подросток. Мальчик вместе с приятелями пошел на местное водохранилище, чтобы искупаться. Отплыв от берега на несколько метров, ребенок почувствовал, что силы его покидают, и стал захлебываться. Когда мальчик скрылся под водой, сидевшие на берегу рыбаки поняли, что случилось неладное. Они попытались спасти ребенка, но опоздали.
На место ЧП вызвали спасателей аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Они и достали бездыханное тело подростка из воды.
В пресс-службе ведомства уточнили, что с начала года это уже четвертый случай гибели детей на воде, и призвали родителей внимательнее следить за досугом своих чад.
ИСТОЧНИК KP.RU