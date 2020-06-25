В последнюю субботу июня в Башкирии запретят продавать алкоголь

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:56:29+03:00

Запрет на продажу алкоголя будет действовать 27 июня Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Это связано с проведением Дня молодежи

Изменить размер текста: A A

В предстоящую субботу, 27 июня, в Башкирии будет запрещена розничная продажа алкоголя. Это связано с проведением дня молодежи, сообщают власти столицы республики. Ограничение в реализации спиртного регламентируется статьей 6.2 регионального закона. Власти призвали предпринимателей соблюдать требования законодательства.

Нарушившим запрет продавцам грозят крупные штрафы: от 20-40 тысяч рублей (для должностных лиц), до 100-300 тысяч рублей (для юридических лиц).

Напомним, последний раз ограничение на продажу алкоголя было введено 29 мая. Запрет был связан с последним звонком у школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU