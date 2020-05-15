2020-05-15T15:27:11+03:00
Общество

Власти Башкирии запретили продавать алкоголь в один из майских дней

Сухой закон введен из-за последнего звонка
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сухой закон будет действовать 29 маяСухой закон будет действовать 29 мая
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В Башкирии установлен запрет на розничную торговлю алкоголем 29 мая. В этот день у школьников состоится последний звонок, сообщает госкомитет по торговле и защите прав потребителей. Как отметили в ведомстве, в текущем году республиканский Минобр сдвинул дату проведения праздника с 23 на 29 число.

Запрет коснется только продажи спиртного в магазинах и супермаркетах. На общепиты ограничение не распространяется. Отметим также, что фактически никаких публичных мероприятий по случаю последнего звонка в Башкирии не планируется из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, депутаты Госсобрания Башкирии 30 мая 2019 года приняли закон, согласно которому запрет на продажу алкоголя действует в День молодежи и День знаний, а также в дни сабантуев в селах и городах. Помимо этого, было сокращено время продажи спиртного: его можно купить строго с 10:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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