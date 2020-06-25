Известны подробности гибели 2-летнего мальчика из Башкирии, на которого упал чайник с кипятком

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:54:03+03:00

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Стали известны подробности гибели двухлетнего мальчика из Башкирии, на которого упал чайник с кипятком. Как ранее писала «КП-Уфа», трагический инцидент случился ночью 14 июня в селе Исанбаево Илишевского района. Ребенка с ожогами 50% тела доставили в Верхнеяркеевскую ЦРБ. Врачи сражались за жизнь малыша несколько часов, но тщетно.

В СК Башкирии рассказали, при каких обстоятельствах произошел несчастный случай: «…мальчик находился в частном доме под присмотром мамы и бабушки. Когда взрослые ненадолго отвлеклись на домашние дела, он зашел на кухню, подошел к газовой плите и начал стучать дверцей духового шкафа. В этот момент на плите находился чайник с кипятком, который опрокинулся на ребенка».

Правоохранители опрашивают родителей ребенка и других очевидцев. Изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU