В Башкирии двухлетний ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком и погиб

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:43:33+03:00

Малыш получил термические ожоги 50% тела, за его жизнь боролись почти сутки врачи Центральной районной больницы, но все тщетно.

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Ночью 14 июня в селе Исанбаево Илишевского района произошла страшная трагедия – двухлетний ребенок обварился кипятком. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа» в правоохранительных органах.

Известно, что в тот злополучный день мальчик был у своей бабушки. В полночь он зашел на кухню и опрокинул на себя чайник с кипятком. Малыш получил термические ожоги 50% тела, за его жизнь боролись почти сутки врачи Центральной районной больницы, но все тщетно. Вечером мальчик скончался.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU