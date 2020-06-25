В Башкирии двухлетний ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком и погиб
ЧП случилось в Илишевском районе
Малыш получил термические ожоги 50% тела, за его жизнь боролись почти сутки врачи Центральной районной больницы, но все тщетно.
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Ночью 14 июня в селе Исанбаево Илишевского района произошла страшная трагедия – двухлетний ребенок обварился кипятком. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа» в правоохранительных органах.
Известно, что в тот злополучный день мальчик был у своей бабушки. В полночь он зашел на кухню и опрокинул на себя чайник с кипятком. Малыш получил термические ожоги 50% тела, за его жизнь боролись почти сутки врачи Центральной районной больницы, но все тщетно. Вечером мальчик скончался.
Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU