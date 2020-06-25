2020-06-25T07:46:03+03:00
Происшествия

Житель Башкирии погиб в сгоревшем автомобиле

Легковушка пересекла обе полосы, вылетела в кювет и протаранила дерево
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Мелеузовском районе Башкирии произошло смертельное ДТП – водитель скончался в сгоревшем автомобиле. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По данным дорожной полиции, 67-летний мужчина на вазовской 99-й проезжал 201-й километр трассы Уфа-Оренбург, когда на левом повороте что-то пошло не так. Машина выехала на полосу встречного движения, после чего вылетела в кювет и опрокинулась. В результате повреждений машина загорелась, а водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Причины ДТП будут выясняться в ходе начатого расследования», – рассказали в ГИБДД.

За минувшие сутки было зарегистрировано восемь аварий, в которых один человек погиб, семь травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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