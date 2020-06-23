2020-06-23T17:36:41+03:00
Экономика

Екатерина Кудряшова назначена региональным директором Билайн в Центральном регионе

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Фото: предоставлено ПАО «ВымпелКом»Фото: предоставлено ПАО «ВымпелКом»
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ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) объявляет о назначении Екатерины Кудряшовой региональным директором Центрального региона. На этой позиции она сменила Владимира Шилина, который принял решение продолжить карьеру за пределами Билайн.

Екатерина работает в Билайн более 12 лет. Она начала свою карьеру в 2008 году в Дальневосточном регионе компании с должности специалиста. Позднее возглавила подразделение маркетинга и на этой позиции внесла большой вклад в становление нового для Билайн региона, а также в формирование ключевых направлений деятельности коммерческой службы на Дальнем Востоке и развитие услуг и сервисов Билайн для клиентов.

С 2016 года Екатерина присоединилась к команде Центрального региона в качестве директора по маркетингу. Благодаря стратегическому взгляду на потенциал рынка, пониманию ожиданий клиентов и постоянному поиску новых возможностей улучшения услуг, за время ее работы макрорегион Центр демонстрировал устойчиво положительную динамику развития бизнеса.

В Центральном регионе компания взяла высокие темпы расширения сети, реализуя масштабную программу развития инфраструктуры связи. За два последних года в Центре количество 4G базовых станций увеличилось в 2,5 раза*, что позволило увеличить скорости мобильного интернета на всей территории региона на 70%*.

В состав макрорегиона Центр Билайн входят: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика Коми, Нижегородская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

ИСТОЧНИК KP.RU

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