2020-06-23T16:29:41+03:00
Происшествия

В Башкирии обнаружено тело трехмесячного младенца

Видимых телесных повреждений у него не было
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В одном из сел Караидельского района Башкирии скончался трехмесячный младенец. Девочка умерла у себя дома. Ранним утром 21 июня ее тело обнаружили родители.

По данным источника "КП-Уфа", на место выезжали правоохранители из МВД и следственного комитета. Сотрудники не заметили на девочке видимых телесных повреждений. Что именно стало причиной смерти ребенка, неизвестно. Дать ответ на этот вопрос должен судебно-медицинский эксперт.

Напомним, ранее министр здравоохранения Башкирии назвал районы, где превышен республиканский уровень смертности среди младенцев. В этот список попали четыре неблагополучных муниципалитета. По данным Башстата, только с января по мая текущего года в регионе умерло 55 детей до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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