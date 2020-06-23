Очередное смертельное ДТП произошло в Башкирии: при столкновении двух авто погиб мужчина

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:57:07+03:00

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При столкновении двух легковушек в Альшеевском районе Башкирии погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Авария с летальным исходом случилась накануне, 22 июня, в восьмом часу вечера. На 80 км трассы Чишмы-К.Мияки столкнулись два автомобиля – Chery, за рулем которой сидел 40-летний местный житель, и «Лада Ларгус» под управлением 45-летнего уфимца. После удара отечественную машину выбросило в кювет.

фото: ГИБДД РБ

На месте ДТП скончался водитель иномарки. Его пассажир, а также девушка – 19-летняя студентка – из «Ларгуса» обратились за медицинской помощью.

Это не первое смертельное происшествие за минувшие сутки. Тем же вечером в аварию с бензовозом и автобусом угодила молодая семья с тремя девочками. Многодетная мать погибла до приезда медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU