Очередное смертельное ДТП произошло в Башкирии: при столкновении двух авто погиб мужчина
При столкновении двух легковушек в Альшеевском районе Башкирии погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Авария с летальным исходом случилась накануне, 22 июня, в восьмом часу вечера. На 80 км трассы Чишмы-К.Мияки столкнулись два автомобиля – Chery, за рулем которой сидел 40-летний местный житель, и «Лада Ларгус» под управлением 45-летнего уфимца. После удара отечественную машину выбросило в кювет.
фото: ГИБДД РБ
На месте ДТП скончался водитель иномарки. Его пассажир, а также девушка – 19-летняя студентка – из «Ларгуса» обратились за медицинской помощью.
Это не первое смертельное происшествие за минувшие сутки. Тем же вечером в аварию с бензовозом и автобусом угодила молодая семья с тремя девочками. Многодетная мать погибла до приезда медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU