«Прощай, наш лучик света»: в Башкирии 33-летняя женщина трагически погибла на глазах детей

Стали известны подробности страшной аварии, которая произошла вчера вечером, 22 июня, в Мишкинском районе Башкирии. Как ранее сообщала «КП – Уфа», на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка рядом с деревней Чебыково столкнулись «Киа Оптима», бензовоз и автобус. В ДТП погибла 33-летняя пассажирка легковушки. Также пострадали водитель иномарки, 9-летняя девочка и 5-летние девочки-близняшки.

Дети выжили, потому что находились в автокреслах

ПРОТАРАНИЛ ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА

В ГИБДД Башкирии назвали предварительную причину аварии. Известно, что водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны Бирска в направлении села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет. Здесь он протаранил автобус и легковушку. Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, по каким причинам водитель фуры не остановился на красный свет – отказали тормоза или отвлекся. По словам водителя бензовоза, у его машины отказали тормоза.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, по каким причинам водитель фуры не остановился на красный свет – отказали тормоза или отвлекся.

На место оперативно выехали сотрудники МЧС, скорая и ГИБДД. Спасатели сделали все, чтобы не произошел разлив топлива на дорогу, а сотрудники дорожной полиции организовали объезд места ДТП через деревню Чебыково.

ЕХАЛИ ДОМОЙ С УЧАСТКА

В легковушке ехала семья Зоновых – 35-летний Артем и 33-летняя Алена, их 9-летняя дочь и две 5-летние девочки-близняшки. Несовершеннолетние находились в автокреслах, это и спасло их от гибели. К сожалению, удар был такой силы, что Алена погибла на месте. Остальных госпитализировали в Бирскую центральную районную больницу, водитель находится в реанимации. Детей уже отпустили домой: девочки отделались ранами, ушибами, одна сломала нос. Как сообщили очевидцы, спасателям пришлось потратить немало времени, чтобы деблокировать девочек из искореженного автомобиля.

Артем и Алена познакомились больше 10 лет назад во время учебы в нефтяном университете. Пара друг в друге души не чаяла – по большой любви молодые поженились, затем родили детей. Для Артема и Алены семья и дети всегда были на первом месте – они часто выбирались на отдых, много времени проводили вместе¸ ходили на фотосессии.

Для Артема и Алены семья всегда была на первом месте

В тот злополучный день Зоновы ехали домой в Уфу со своего участка, рассказала «КП – Уфа» знакомая семьи.

- Прощай, наш лучик света. Я не могу в это поверить, как же твои девочки без тебя теперь? – скорбят по Алене близкие.

По факту аварии начато разбирательство.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.