На руководящих постах уфимской мэрии произошли кадровые перестановки
В структуре уфимской администрации произошли кадровые перестановки. Сменились руководители двух управлений. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил градоначальник Ульфат Мустафин.
Начальником управления земельных и имущественных отношений администрации города назначена Ирина Кириллова. Ранее она занимала должность заместителя начальника в том же подразделении.
«Она много лет работала в этом направлении. Уверен, что Ирина Валерьевна достойно справится с поставленными задачами», – отметил Мустафин.
Следующее кадровое решение связано управлением потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей. Там так же сменился руководитель. Им стал Азат Равилов. Мэр башкирской столицы сказал, что новый начальник «имеет солидный опыт работы в этой области».
К слову, о кадровых решениях в уфимской администрации: сегодня стало известно, что вице-мэр Салават Хусаинов собирается уйти в отставку.
ИСТОЧНИК KP.RU