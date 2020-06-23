На руководящих постах уфимской мэрии произошли кадровые перестановки

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:19:36+03:00

Речь идет о двух управлениях: одно связано с земельными отношениями, второе – с потребительским рынком

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В структуре уфимской администрации произошли кадровые перестановки. Сменились руководители двух управлений. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил градоначальник Ульфат Мустафин.

Начальником управления земельных и имущественных отношений администрации города назначена Ирина Кириллова. Ранее она занимала должность заместителя начальника в том же подразделении.

«Она много лет работала в этом направлении. Уверен, что Ирина Валерьевна достойно справится с поставленными задачами», – отметил Мустафин.

Следующее кадровое решение связано управлением потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей. Там так же сменился руководитель. Им стал Азат Равилов. Мэр башкирской столицы сказал, что новый начальник «имеет солидный опыт работы в этой области».

К слову, о кадровых решениях в уфимской администрации: сегодня стало известно, что вице-мэр Салават Хусаинов собирается уйти в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU