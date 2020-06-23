Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов уходит в отставку по собственному желанию

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:03:38+03:00

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Сегодня, 23 июня, стало известно, что один из «долгожителей» уфимской мэрии Салават Хусаинов уходит в отставку. Намерение вице-мэра уволиться с поста по собственному желанию, «Комсомолке» подтвердил собственный источник. По словам собеседника, подать в отставку было его личным решением.

Напомним, осенью прошлого года ряд изданий в Башкирии уже отправляли Салавата Хусаинова в отставку. Тогда он в беседе с «КП-Уфа» опроверг эти слухи.

Пост первого вице-мэра Салават Хусаинов занял в 2014 году. До этого он около года занимал должность главы администрации Октябрьского района Уфы. До недавнего времени он оставался последним заместителем мэра, который работал в команде предыдущего градоначальника Ульфата Мустафина.

ИСТОЧНИК KP.RU