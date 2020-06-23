В Башкирии за сутки коронавирусом заболело 52 человека, общее число зараженных достигло пяти тысяч
В Башкирии за минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 52 человек. Республика преодолела отметку в пять тысяч зараженных за все время (5011). Об этом на оперативном совещании в уфимской мэрии сообщила исполняющая обязанности замначальника отдела эпидемиологии регионального Роспотребнадзора Зульфия Камаева.
Специалист также добавила, что показатель по заболеваемости на 100 тысяч человек составляет 148,2 случая. В Уфе за минувшие сутки было выявлено всего пять случаев COVID-19 (за все время – 1690, заболеваемость на 100 тысяч – 123,7 случая).
По состоянию на 22 июня в Башкирии проведено 356 тысяч лабораторных исследований на коронавирус.
Параллельно с оперативкой в мэрии брифинг проводило региональное Минтруда. Там глава ведомства Ленара Иванова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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