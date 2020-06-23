«Мы перевалили психологическую отметку»: безработными в Башкирии числятся 80 тысяч человек

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:46:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Башкирия преодолела психологическую отметку по безработице. Об этом на брифинге по ситуации на рынке труда сообщила министр труда и соцподдержки населения Ленара Иванова.

«Безработица в республике достигла 5%. При этом количество зарегистрированных безработных по сравнению с 1 января выросло на 4,4%, – сказала Иванова. – Сегодня мы перевалили психологическую отметку в 80 тысяч [безработных] – 80 326 человек», – отметила чиновница.

По данным министерства, 35% признанных безработными граждан потеряли работу в период пандемии, после 1 марта. Пособие по безработице получают 73 тысячи человек. Половина из них имеют минимальное пособие. Трети безработным выплаты были увеличены в связи с наличием ребенка – это 12 тысяч граждан, которые в общей сложности воспитывают 18 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU