Стали известны подробности масштабного хищения в «Уфаводоканале»

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:15:16+03:00

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На днях стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с масштабными хищениями в МУП «Уфаводоканал». По версии следствия, «неустановленные представители ООО «Тандем», действуя группой лиц по предварительному сговору» похитили 86 млн рублей и намеревались украсть еще 158 млн рублей. Расследованием громкого дела занимается следком по Башкирии.

Подробности громкого дела «КП-Уфа» рассказал собственный источник, знакомый с ситуацией на предприятии. На условиях анонимности он поделился информацией о том, какую схему хищения разработали теперь уже фигуранты уголовного дела. Также собеседник поделился некоторыми техническими подробностями, благодаря которым становится понятно, как злоумышленникам удавалось оставаться незамеченными в хищении миллионов рублей.

Подробнее читайте в материале «КП-Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU