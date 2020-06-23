«Грязное дело» уфимских водопроводчиков: новый директор обнаружил хищения на миллионы рублей

На днях стало известно, что следком по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении бывших руководителей МУП «Уфаводоканал». По версии следствия, Контрольно-счетная палата республики выявила на стратегическом предприятии факты «исчезновения» миллионов рублей. События развивались в эпоху прежней городской власти, но растраты всплыли лишь недавно, уже после смены руководства на предприятии.

Собеседник «Комсомолки», знакомый с ситуацией на предприятии, на условиях анонимности согласился рассказать о масштабах и последствиях происходящего. Он также пояснил некоторые технические детали, без которых невозможно понять, почему события недавнего прошлого иначе как возмутительными не назовешь.

«ЗОЛОТОЕ ДНО»

-Не зря говорят, у мусора и отходов – золотое дно. И это в полной мере относится к осадкам «Уфаводоканала». Их еще называют «иловые стоки», - говорит собеседник.

Как отмечает источник, работа водоканала выглядит следующим образом: на первом этапе стоки проходят механическую очистку. Система различных фильтров удаляет механические примеси, включая и крупные элементы, и мелкий мусор, вплоть до песка. 91% поступающих на «Уфаводоканал» стоков - из жилых домов и лишь 9% - от предприятий. В основном уфимскую воду загрязнет органика, для ее устранения запущены биологические очистные сооружения, где используются специальные бактерии, разрушающие вредные компоненты.

- 10 лет назад в Уфе заработал третий блок биологической очистки сточной воды, что впервые в истории позволило полностью прекратить прямой сброс отходов в Белую. Затем запустили четвертый блок и станцию ультрафиолетового обеззараживания, - вспоминает собеседник «КП-Уфа».

По его словам, тогда Уфа получила достаточно безопасную систему очистки, где ежегодно образуется более трех миллионов кубометров «мокрого ила» - осадков с высокой долей влажности. Чтобы сушить эти отходы, в городе работает специальный цех. Оттуда их вывозят на один из 18 участков «Уфаводоканала», где они хранятся от трех до пяти лет – чтобы просохнуть. Каждая такая площадка занимает внушительную площадь порядка гектара.

Поскольку эти отходы считаются достаточно опасными, то после выдержки их утилизируют и вывозят специалисты, с которыми водоканальщики заранее заключают договоры. Именно эти договоры и стали предметом сначала проверки Контрольно-счетной палаты Башкирии, а затем и попали на стол к следователям регионального управления следкома.

КОГДА НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ

По версии собеседника «Комсомолки», проблемы в «Уфаводоканале» начались после того, как в 2014 году ушел на пенсию бывший директор предприятия Вячеслав Гордиенко. Именно он запустил модернизацию уфимской канализации, благодаря чему стоки больше не попадают в реки. Ему на смену пришел ставленник мэра Ирека Ялалова Аскар Файзуллин, который работал до апреля 2018 года, а затем внезапно стал руководителем другого муниципального предприятия – ИСК. После него «Уфаводоканал» возглавил Ильяс Гильмутдинов, но пробыть в должности ему недолго: сменились глава Башкирии и мэр столицы, пришли другие времена.

- Убрать-то Гильмутдинова убрали, а исполнять обязанности директора на первых порах оставили его же человека - Андрея Никитина. Он в качестве «и.о.» отработал почти год: с марта 2019-го по февраль 2020-го, - вспоминает собеседник «КП-Уфа».

14 февраля 2020 года директором МУП «Уфаводоканал» был назначен Артем Чакиров. По словам источника, с первых дней он вдруг заметил, что подчиненные не могут ответить ему на прямые вопросы касательно реального положения дел на предприятии. И тогда он решил изучить бухгалтерскую отчетность и действующие договора. Вскоре началась и плановая проверка Контрольно-счетной палаты Башкирии.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

- Один из сотрудников «Уфаводоканала» мне потом рассказал, что проверяющие были в шоке от увиденного. Деньги расхищали очень лихо, надеясь, видимо, на безнаказанность, - отмечает осведомленный источник.

По версии собеседника, предшественники нынешнего директора якобы подделали подпись Вячеслава Гордиенко. И все ради того, чтобы вывозить те самые «иловые осадки» с площадок предприятия.

- Недавно ко мне в руки попал договор между фирмой «Тандем» и экс-директора Гордиенко. Как будто его заключили аж в 2011 году. Похожие договоры заключались и с другими организациями, о которых также стоит отдельно упомянуть. ООО «Тандем», ООО «ПСМ», ООО «Недра Башкортостана», ООО «СРС» (ранее ФК «Система») имеют одного учредителя Радика Халикова и зарегистрированы по одному адресу: улица Путейная, 1б. Я лично видел результаты графологической экспертизы, где указано, что подпись Гордиенко на том самом договоре поддельная, - подчеркнул источник.

В свою очередь, экс-директор «Уфаводоканала» заявил, что никаких договоров с «Тандемом» не подписывал. А все потому, что на тот момент очистку стоков уже выполняла компания «Уральские промышленные технологии».

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МИЛЛИОНОВ

Вскоре стало известно, что оригинал договора внезапно «потерялся». Но это не помешало предприимчивым бизнесменам узаконить его через Арбитражный суд. Согласно решению суда, «Уфаводоканал» теперь должен выплатить более 157 млн рублей. По словам собеседника, за без малого восемь лет, с 2011 по 2019 года бухгалтерия предприятия приняла работу на более 923 млн рублей и оплатила 718 млн рублей. Он также отмечает, что только за прошлый год «Тандем» утилизировали 115 тысяч кубометров «ила» на сумму 242,7 млн рублей, из которых 86 млн рублей уже оплачено.

-Есть еще навязанное «Уфаводоканалу» мировое соглашение: по нему «Тандем» рассчитывает на оплату за переработанные «иловые осадки» объемом 70 тысяч кубов! – возмущается источник «КП-Уфа».

По версии знакомого с результатами проверки КСП Башкирии собеседника, проверяющие выяснили, что кто-то создал видимость работы, но их не выполнял. На каждом из участков хранения ила должен был быть специальный журнал, куда записывают все объемы вывезенных отходов, а там значились только номера машин и даты, когда якобы вывозились отходы. Источник «КП-Уфа» назвал эти журналы «фиктивными».

- При этом анализ показал, что с 2014 по 2019 годы объемы накопленного «ила» снизились более чем наполовину, а в прошлом году количество «обезвоженных» осадков по сравнению с позапрошлым и вовсе сократилось на 55%. При этом расходы на вывоз и утилизацию выросли, - отмечает источник.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

Что касается цен на вывоз и утилизацию иловых осадков с площадок «Уфаводоканала», то и здесь, по словам собеседника, возникают вопросы. Он отмечает, что в ноябре 2012 года по договору с «Уральские промышленные технологии» один куб стоил 470 рублей, а три года спустя, в 2015-м, по договору с «Недрами Башкортостана» тот же куб подорожал до 1540 рублей.

- Простое сравнение показало – услуги «Тандема» втрое дороже, чем у других фирм, а примерная сумма переплаты – более 68 млн рублей. По другому договору, с компанией «Недра Башкортостана», те же услуги оказались дороже в два раза, а переплата свыше 28 млн рублей, - рассказывает собеседник.

Расследование уголовного дела продолжается, все детали теперь предстоит выяснить сотрудникам следкома по Башкирии.