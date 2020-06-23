Стали известны подробности аварии с бензовозом, в которой разбилась молодая семья из Башкирии

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:51:01+03:00

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В ГИБДД Башкирии рассказали подробности смертельной аварии в Мишкинском районе, где разбилась молодая семья. Стало известно, из-за чего именно произошло ДТП. По словам водителя бензовоза КамАЗ, который проехал на «красный» и снес легковушку с автобусом, у его машины отказали тормоза.

Напомним, дорожный инцидент произошел вчера вечером, 22 июня, на ремонтируемом мосту через реку Шады. Движение там организовано по одной полосе для обоих направлений. Водитель бензовоза, 50-летний уфимец, проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковую «Киа Оптима» и автобус «Нефаз».

фото: ГИБДД РБ

В иномарке находилась молодая семья из Уфы – отец, мать и трое маленьких детей. Женщина 34 лет скончалась на месте. Ее 35-летний супруг и трое детей – 5-летние девочки-двойняшки и 8-летняя дочь – получили различные травмы и были госпитализированы. В автобусе, помимо шофера, сидели два пассажира. Они не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU