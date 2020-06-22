2020-06-22T20:55:09+03:00
Происшествия

В Башкирии при столкновении фуры, автобуса и легковушки разбилась молодая семья с тремя детьми

ДТП произошло на ремонтируем участке
Эльвина АПАРИНА
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К сожалению, женщина из легковушки погиблаК сожалению, женщина из легковушки погибла
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Вечером 22 июня в Мишкинском районе Башкирии на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка рядом с населенным пунктом Чебыково произошла жуткая авария.

Как передали в пресс-службе МЧС по РБ, на мосту через реку Шады, который находится на ремонте с реверсивным движением, столкнулись сразу три автомобиля: фура «Скания», «Киа Оптима» и автобус «Нефаз». Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла.

В ГИБДД по республике сообщили, что водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны Бирска в направлении села Караидель по неустановленной причине проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение со встречной иномаркой, а затем автобусом.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, сотрудники полиции и скорая.

В легковушке ехала молодая семья - отец, мать и трое маленьких детей. К сожалению, не обошлось без погибших – в ДТП погибла 34-летняя мать троих детей, ее 36-летний супруг, 9-летняя дочь и пятилетняя дочь госпитализированы. Об их состоянии пока неизвестно. Третий ребенок из иномарки не пострадал. Все пострадавшие находятся в Бирской ЦРБ.

Известно, что в автобусе находились три человека вместе с водителем. Все они отделались испугом.

- Сотрудники МЧС произвели деблокирование зажатых пассажиров и осуществляют поддежуривание в целях недопущения возгорания топлива в автоцистерне «Скания» во время перелива, - сообщили в ведомстве.

Дорожная полиция организовала объезд через Чебыково-Бекшиково. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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