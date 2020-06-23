2020-06-22T18:02:20+03:00
Общество

«Остались ни с чем»: строители новой инфекционки под Уфой пожаловались на отсутствие платы за работу

Жалоба появилась на сайте электронной приемной органов власти
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Строители нового инфекционного центра под Уфой для больных коронавирусом пожаловались на отсутствие платы за свой труд. Сообщение, адресованное главе Башкирии Радию Хабирову, появилось на сайте электронной приемной органов власти республики.

«Просим решить нашу проблему с оплатой труда за стройку госпиталя в Зубово. Проработали, строили, ездили каждый день с Иглино и возили рабочих на своей машине. Но никто этого как будто не знает. Есть пропуск [на объект], до сих пор лежит. Говорят, заплатим, но каждый день кормят завтраками – то завтра, то послезавтра. Нам нужны деньги. Нечем платить кредиты. Помогите, пожалуйста. Для народа строили, и мы ещё остались ни с чем», – обратилась к руководителю гражданка Галиева Р.А.

Согласно статусу заявления, оно принято властями на рассмотрение.

Напомним, новый инфекционный центр в селе Зубово был построен за рекордное время – 55 дней. Первые пациенты с COVID-19 были приняты на госпитализацию в начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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