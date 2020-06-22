Глава Башкирии предложил на пост омбудсмена республики бывшего конкурента на выборах

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:03:40+03:00

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В Башкирии в скором времени появится новый омбудсмен. Глава республики Радий Хабиров предложил на этот пост Зульфию Гайсину, бывшего конкурента на выборах руководителя региона в 2019 году. Ее кандидатуру направили на согласование в Москву – Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Об этом сообщает республиканский парламент.

Зульфия Гайсина участвовала в выборах от партии «Яблоко». Правозащитница, выражает интересы обманутых дольщиков. Является членом совета по правам человека при главе Башкирии.

Напомним, пост омбудсмена на протяжении 11 лет занимал Рим Каюмов. 11 июня он подал заявление об отставке по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU