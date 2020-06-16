Уполномоченный по правам человека в Башкирии подал в отставку

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:58:38+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов подал в отставку. Он занял эту должность в 2009 году, еще при президенте республики Муртазе Рахимове.

Заявление с просьбой о досрочном прекращении полномочий, адресованное спикеру регионального парламента Константину Толкачеву, появилось в телеграм-канале «Проблемы Уфы, РБ, РФ». Документ датирован 11 июня. Несмотря на это, 15 июня Каюмов провел личный прием граждан. Пост об этом был опубликован на его личной странице.

В беседе с журналистом «Ъ-Уфа» Рим Каюмов подтвердил, что направил прошение об отставке. О причинах своего решения он распространяться не стал.

До того как стать Уполномоченным по правам человека, Каюмов работал на посту начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ. В 2007 году ему было присвоено звание «Заслуженного юриста Республики Башкортостан».

ИСТОЧНИК KP.RU