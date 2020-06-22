2020-06-22T09:36:27+03:00
Происшествия

Проведена экспертиза тел погибших после пропажи детей Мазовых

У мальчиков не удалось обнаружить следов насилия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе была проведена экспертиза тел детей Артема Мазова. Она состоялась накануне, 21 июня.

По данным источника ПроУфу.ру, причины смерти одного из мальчиков [кого именно – не уточняется] установить не удалось – никаких ран и следов физического насилия нет. Помимо этого стало известно, что тело как минимум одного ребенка было перевязано бечевкой. Что касается отца детей – 37-летнего Артема, – то по одной из версий он может быть жив, однако никакой информации о его местонахождении нет.

Напомним, история семьи Мазовых началась в октябре прошлого года. Отец увез своих 8- и 5-летнего сыновей в неизвестном направлении после ссоры с супругой. Их искали на протяжении восьми месяцев спасатели, правоохранители и волонтеры. Тела мальчиков впоследствии были обнаружены 20 июня. Младшего нашли на берегу реки Уфы в Калининском районе. Старшего спустя три часа извлекли из реки Белой. Тела разделяли 50 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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