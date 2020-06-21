Глава Башкирии оценил новый сквер с фонтаном в Уфе

21 Июнь 2020 2020-06-21T19:38:12+03:00

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Сегодня, 21 июня, глава Башкирии посетил сквер "Дубки" возле ГДК в Уфе. Сейчас на территории сквера завершаются работы по благоустройству и в начале июля здесь должен заработать легендарный фонтан "Танцующие журавли". Долгое время он был заброшен, пока не обратил на себя внимание Радия Хабирова. Глава республики тогда посетовал, что ему "стыдно иметь в городе разрушенную историю", и фонтан взялись реконструировать.

В пресс-службе главы Башкирии рассказали, что в сквере также будут спортивная и детская площадки, а еще его оборудуют системой видеонаблюдения.

Радий Хабиров оценил проводимые в сквере работы. По мнению главы региона, "Дубки" будут образцом "комплексного подхода к созданию современной, комфортной и красивой территории для прогулок и отдыха жителей".

ИСТОЧНИК KP.RU