Фонтан «Танцующие журавли» в Уфе реконструируют
Фонтан «Журавли», расположенный перед уфимским городским дворцом культуры, наконец, ждет реконструкция. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии.
Будущий вид фонтана власти хотят обсудить с местными жителями. 25 апреля в 18.30 в администрации Орджоникидзевского района состоятся слушания проекта. Прийти на них могут все желающие. Там же будут обсуждаться изменения в сквере «Дубки».
Напомним, что недавно к заброшенному фонтану привлек внимание глава республики Радий Хабиров. Он назвал его «памятником человеческой глупости, лености и бездарности».
- Стыдно иметь в городе разрушенную историю, - подчеркнул Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU