Фонтан «Танцующие журавли» в Уфе реконструируют

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-23T12:03:18+03:00

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Фонтан «Журавли», расположенный перед уфимским городским дворцом культуры, наконец, ждет реконструкция. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии.

Будущий вид фонтана власти хотят обсудить с местными жителями. 25 апреля в 18.30 в администрации Орджоникидзевского района состоятся слушания проекта. Прийти на них могут все желающие. Там же будут обсуждаться изменения в сквере «Дубки».

Напомним, что недавно к заброшенному фонтану привлек внимание глава республики Радий Хабиров. Он назвал его «памятником человеческой глупости, лености и бездарности».

- Стыдно иметь в городе разрушенную историю, - подчеркнул Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU