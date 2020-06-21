Стала известна личность водителя, погибшего в ДТП со «Сканией» в Башкирии

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:59:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 марта, в Туймазинском районе Башкирии произошла страшная авария. Недалеко от Кандров ВАЗ-2112 врезался в грузовой фургон "Скания". Удар был настолько мощным, что легковой автомобиль буквально разворотило, водитель получил несовместимые с жизнью травмы и его тело пришлось извлекать из искореженного авто спасателям.

Как стало известно "Комсомолке", погибшим оказался 38-летний житель Кандров Айдар Х. У мужчины остались жена и двое малолетних сыновей, старшему из которых нет еще и четырех лет. Сам Айдар буквально месяц назад отметил свой день рождения.

Фото: ГИБДД Башкирии

Как случилась роковая авария, пока не ясно. В этом разбирается дорожная полиция. Близкие погибшего тоже не распространяются об обстоятельствах трагедии, многие до сих пор не могут прийти в себя после случившегося.

"Больно даже подумать об этом, трудно говорить...", двое деток без отца остались" - сокрушаются друзья и родственники погибшего.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования семье Айдара Х.

ИСТОЧНИК KP.RU