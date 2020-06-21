Погибшего зажало в машине: авария с участием фуры произошла на трассе в Башкирии

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:52:56+03:00

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Днем 21 июня в Туймазинском районе Башкирии произошла страшная авария, унесшая жизнь 38-летнего мужчины.

Как сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС, ДТП случилось около села Кандры - столкнулись ВАЗ-2112 и грузовой автомобиль "Скания". От удара оба транспортных средства вылетели с дороги в кювет, легковой автомобиль смяло до неузнаваемости, кабина фуры же пострадала не так значительно.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина 1982 года рождения. Его тело зажало в искореженном автомобиле. Деблокировать погибшего пришлось спасателям Аварийно-спасательной службы.

По словам водителей, в районе места происшествия образовалась пробка.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

ИСТОЧНИК KP.RU