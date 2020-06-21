В Башкирии спасатели отыскали мужчину, три дня проблуждавшего по лесу
Субботним вечером 20 июня спасателей вызвали в Учалинский район на поиски 53-летнего мужчины. Он потерялся в районе поселка Миндяк. К удаче спасателей у мужчины при себе был мобильный телефон, поэтому он постоянно находился с ними на связи, что упростило поисковые работы.
Когда его наконец нашли, мужчина признался, что бродил по лесу уже три дня. Как он там оказался, объяснить адекватно гражданин не смог.
- «Потеряшка» был осмотрен спасателями и доставлен домой, - пояснили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, ранее спасателям удалось отыскать туристическую группу из четырех человек, которая не вернулась в назначенный день.
ИСТОЧНИК KP.RU