Спасатели в Башкирии свернули поиски пропавших туристов
В Караидельском районе Башкирии завершились поиски пропавшей группы туристов, отправившейся на сплав по реке Юрюзань. Об этом сообщает МЧС республики.
«Группа обнаружена в палатках на берегу реки Юрюзань в 12 километрах от поселка Атняш. В медицинской помощи не нуждается», – передали в аварийном ведомстве.
фото: МЧС РБ
Напомним, накануне, 16 июня, туристы должны были дойти до деревни Абдуллино и тем самым завершить маршрут. Однако к намеченной дате группа так и не появилась. Опасения по поводу судьбы любителей активного отдыха усугубились еще и тем, что они перестали выходить на связь.
ИСТОЧНИК KP.RU