Спасатели в Башкирии свернули поиски пропавших туристов

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:39:12+03:00

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В Караидельском районе Башкирии завершились поиски пропавшей группы туристов, отправившейся на сплав по реке Юрюзань. Об этом сообщает МЧС республики.

«Группа обнаружена в палатках на берегу реки Юрюзань в 12 километрах от поселка Атняш. В медицинской помощи не нуждается», – передали в аварийном ведомстве.

фото: МЧС РБ

Напомним, накануне, 16 июня, туристы должны были дойти до деревни Абдуллино и тем самым завершить маршрут. Однако к намеченной дате группа так и не появилась. Опасения по поводу судьбы любителей активного отдыха усугубились еще и тем, что они перестали выходить на связь.

ИСТОЧНИК KP.RU