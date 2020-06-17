2020-06-17T15:39:12+03:00
Общество

Спасатели в Башкирии свернули поиски пропавших туристов

Всех участников группы нашли на берегу реки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
Изменить размер текста:

В Караидельском районе Башкирии завершились поиски пропавшей группы туристов, отправившейся на сплав по реке Юрюзань. Об этом сообщает МЧС республики.

«Группа обнаружена в палатках на берегу реки Юрюзань в 12 километрах от поселка Атняш. В медицинской помощи не нуждается», – передали в аварийном ведомстве.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Напомним, накануне, 16 июня, туристы должны были дойти до деревни Абдуллино и тем самым завершить маршрут. Однако к намеченной дате группа так и не появилась. Опасения по поводу судьбы любителей активного отдыха усугубились еще и тем, что они перестали выходить на связь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На новой набережной в Уфе появятся камеры с распознаванием лиц и госномеров
Спасатели в Башкирии свернули поиски пропавших туристов
Глава Башкирии обновил указ о повышенной готовности: что изменилось
В списке участников жуткого ДТП в Челябинской области оказались восемь жителей Башкирии
Глава Башкирии отказался пускать жену в храм и объяснил причину своего решения
Раненый житель Башкирии спрыгнул с третьего этажа, чтобы спастись от обезумевшего приятеля
Рекордные субсидии по Госпрограмме на Новый SKODA RAPID
«Совсем совесть потеряли»: в Башкирии застукали молодую пару, устроившую секс-игры на капоте внедорожника
Уфимский сад попросил у губернатора Челябинской области искалеченного лебедя
В Башкирии коронавирус за сутки подтвердился у 59 человек
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказывают, как в этом году пройдет приемная кампания
«Прощай, моя девочка»: в Башкирии в последний путь провожают трагически погибшую 15-летнюю девочку
В Башкирии депутаты намерены повысить штрафы за незаконную уличную торговлю
В Башкирии туристическая группа перестала выходить на связь