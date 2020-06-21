2020-06-21T08:26:52+03:00
Происшествия

Избрана мера пресечения водителю, сбившему насмерть школьницу в Стерлитамаке

Мужчину заключили под стражу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Водитель не стал отрицать своей виныВодитель не стал отрицать своей вины
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Жителю Стерлитамака, который подозревается в совершении смертельного ДТП, выбрали меру пресечения. В Следственном комитете по Башкирии сообщили, что 62-летний мужчина заключен под стражу. Напомним, что вечером 18 июня подозреваемый на своей "Ладе" выехал на тротуар, где сбил двоих подростков. 15-летняя девочка скончалась в карете скорой помощи, а 13-летняя попала в городскую больницу. В ГИБДД рассказали, что школьницы возвращались с игровой площадки и им не хватило каких-то трех минут, чтобы дойти до дома.

Алкотестер показал, что водитель был нетрезв. Ему предъявили обвинение по части 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть).

Обстоятельства преступления до сих пор устанавливаются, поэтому всех, кто может посодействовать в расследовании, следователи просят позвонить по номерам 8 (347) 325-98-19, 8 (347) 251-62-51 («телефон доверия»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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