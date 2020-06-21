«Не может толком ходить»: в Башкирии беременная мать с двумя детьми осталась без помощи мужа

21 Июнь 2020 2020-06-21T07:38:33+03:00

У женщины нет вещей для малыша, который совсем скоро появится на свет

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Ни лекарств, ни одежды для малышей - в непростой ситуации оказалась беременная мама из Уфы с двумя малышами. "Комсомольская правда" уже рассказывала историю Марии (имя изменено – прим ред.). Еще до того, как забеременеть в третий раз, женщина испытывала проблемы со здоровьем. У нее диагностировали тромбоз - огромные вены на ногах требовали оперативного вмешательства. Но ситуация усугубилась, когда стало ясно, что Мария беременна. Муж отнесся к новой новости негативно и потребовал сделать аборт, а получив отказ, просто бросил больную жену с двумя малолетними детьми.

Сейчас Мария живет на съемной квартире, работу она потеряла и оплачивает все из детских пособий. Из-за беременности состояние ее здоровья усугубилось.

- У нее тромбоз, ноги очень болят, ходить толком не может, - пишет администратор одной из благотворительных групп Уфы.

Мария остро нуждается в детских вещах и продуктах. Третий малыш вот-вот появится на свет, но вещей для него у женщины нет. Одежды не хватает и старшим ребятам двух и семи лет. У одного из них в этом месяце день рождения, но Мария не может позволить себе накрыть ему стол - фрукты и торты для женщины дорогое удовольствие.

Если вы хотите оказать ей материальную помощь, свяжитесь с администратором группы.

ИСТОЧНИК KP.RU