«Новость о беременности воспринял негативно»: в Уфе беременная мать с двумя детьми оказалась без денег на лекарства

6 Май 2020 2020-05-06T11:32:09+03:00

Женщина так и не сделала операцию, теперь ходит и хромает, ночами не спит, плачет от боли в ногах

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В одной из благотворительных групп Уфы появилась информация о беременной женщине с двумя детьми, двух и семи лет. Женщину бросил муж, узнав, что та ждет третьего ребенка. Еще до беременности у Марии (имя изменено – Ред.) были проблемы по здоровью – она собирала деньги на операцию по удалению огромных варикозных вен.

- И тут задержка, и положительный тест. Горе-папаша известие воспринял крайне негативно, сказал, что двоих детей вполне достаточно, что не надо рожать третьего, а когда Мария сказала, что не будет убивать ребенка по его прихоти - то просто, что называется, потихоньку «слился». Мария сейчас снова совсем одна. Работы уже нет - она была трудоустроена в детском частном центре, теперь он не работает. Квартира съёмная, помощи ждать неоткуда. Платит за квартиру детскими пособиями, а больше не хватает ни на что, накопился долг по коммуналке 12000, дома нечего есть, а самое печальное то, что состояние здоровья с беременностью резко усугубилось, - пишет администратор группы.

Женщина так и не сделала операцию, теперь ходит и хромает, ночами не спит, плачет от боли в ногах. У нее тромбоцитопения, анемия смешанного генеза -дефицит железа, В12, фолиевой кислоты, белковая недостаточность.

Неравнодушные помогают ей деньгами и продуктами. Если вы тоже хотите помочь, напишите администратору группы.

ИСТОЧНИК KP.RU