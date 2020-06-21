2020-06-21T10:57:39+03:00
Общество

Мать погибших братьев Мазовых обратилась к жителям Башкирии в соцсетях

Женщина поблагодарила всех сочувствующих за поддержу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Поиски 37-летнего Артема Мазова продолжаются. Фото: соцсетиПоиски 37-летнего Артема Мазова продолжаются. Фото: соцсети
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Мама погибших братьев Мазовых - 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илья - обратилась к жителям Башкирии со своей страницы в соцсетях. Эльмира Мазова прервала почти полугодовое молчание, чтобы выразить благодарность тем, кто помогал ей и поддерживал.

«Спасибо всем за соболезнования, за веру, за молитвы, за поддержку, - написала женщина. - Я очень благодарна людям, кто искал, верил до конца».

Свое сообщение Эльмира завершила призывом беречь себя и близких.

Напомним, что в субботу, 20 июня, сотрудники МЧС Башкирии рассказали о страшной находке, которую сделали рыбаки. На берегу Уфимки в Калининском районе Уфы обнаружили тело ребенка, которого позже Эльмира Мазова опознала по одежде, как своего младшего сына. Прошло буквально три часа и из Демского района Уфы пришла другая страшная новость. Из воды извлекли тело еще одно ребенка, им оказался 8-летний сын Мазовых. Обоих ребят обнаружили в один день на расстоянии почти 50 километров друг от друга, хотя поиски велись долгие восемь месяцев. Местонахождение их 37-летнего отца Артема Мазова остается неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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