2020-06-20T16:57:08+03:00
Происшествия

СК Башкирии опубликовал видео с места, где нашли пропавшего сына Артема Мазова

На месте пришлось работать водолазам
Рустем АХУНОВ
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Следком Башкирии показал видео с берега реки, на котором нашли тело 5-летнего сына Артема Мазова.

На жутких кадрах водолаз опускается в реку, чтобы тщательнее осмотреть, рядом с которым нашли тело 5-летнего мальчика. Ребенок пропал вместе со своими 8-летним братом и 37-летним отцом. Последний, к слову, забрал детей из дома и уехал в неизвестном направлении после ссоры с супругой.

Через несколько часов на 50 километров вниз по течению реки водолазы обнаружат тело еще одного мальчика – им окажется старший сын Мазовых. Убитая горем мать опознает своих детей.

До сих пор неизвестно, жив ли сам Артем Мазов и может ли он быть причастен к гибели сыновей.

Видео с места, где нашли тело младшего сына Артема Мазова // 20.06.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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