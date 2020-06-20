В Уфе ограничили движение по загруженному участку проспекта Октября

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:10:54+03:00

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В Уфе с 20 по 30 июня ограничили движение по участку проспекта Октября.

В мэрии сообщили, что автомобилисты не смогут воспользоваться крайне правой полосой при движении в центр города на участке проспекта Октября от улицы Трамвайной до Чудинова. Также ограничения будут действовать на улице Трамвайной со стороны выезда с трамвайного депо. Действовать подобные ограничения будут в период с 20 по 30 июня.

В мэрии попросили водителей своевременно выбирать пути объезда проблемного участка и с пониманием отнестись к неудобствам.

Добавим, что в Уфе до 1 сентября закрыт участок дороги по улице Комсомольской от улицы 50 лет СССР до улицы Города Галле.

ИСТОЧНИК KP.RU