На участке улицы Комсомольской в Уфе перекрыли движение транспорта до начала осени
В Уфе из-за реконструкции полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Комсомольской. Речь идет об отрезке от улицы Города Галле до улицы 50 лет СССР. Ограничение уже вступило в силу и будет действовать до 1 сентября, сообщает столичная мэрия.
«На время действия ограничения на указанном участке улично-дорожной сети изменится схема движения маршрутов общественного транспорта», – рассказали городские власти.
В администрации призвали граждан проявить понимание и терпение в период проведения реконструкции улицы и заранее выбирать объездные пути.
Реконструкция улицы Комсомольской началась в 2019 году. Протяженность объекта – 3,84 км. Завершить работы планируется в конце 2021 года. Когда все закончится, уфимцам обещают улицу с хорошим дорожным покрытием, пешеходными дорожками, ливневками, освещением и остановками. Здесь также установят камеры видеонаблюдения, новые дорожные знаки и указатели.
ИСТОЧНИК KP.RU