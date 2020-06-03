2020-06-03T09:47:13+03:00
Общество

На участке улицы Комсомольской в Уфе перекрыли движение транспорта до начала осени

Там проводится масштабная реконструкция
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: мэрия Уфыфото: мэрия Уфы
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В Уфе из-за реконструкции полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Комсомольской. Речь идет об отрезке от улицы Города Галле до улицы 50 лет СССР. Ограничение уже вступило в силу и будет действовать до 1 сентября, сообщает столичная мэрия.

«На время действия ограничения на указанном участке улично-дорожной сети изменится схема движения маршрутов общественного транспорта», – рассказали городские власти.

В администрации призвали граждан проявить понимание и терпение в период проведения реконструкции улицы и заранее выбирать объездные пути.

Реконструкция улицы Комсомольской началась в 2019 году. Протяженность объекта – 3,84 км. Завершить работы планируется в конце 2021 года. Когда все закончится, уфимцам обещают улицу с хорошим дорожным покрытием, пешеходными дорожками, ливневками, освещением и остановками. Здесь также установят камеры видеонаблюдения, новые дорожные знаки и указатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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