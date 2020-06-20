Всемирную Фольклориаду в Башкирии перенесли на 2021 год

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:21:24+03:00

Республика осталась без самого масштабного в этом году мероприятия

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VI Всемирную Фольклориаду, к которой готовилась Башкирия, перенесли на 2021 год.

Напомним, что решение о проведении масштабного праздника на территории республики приняли в 2017 году. Планировалось, что в Башкирию съедутся тысячи артистов-народников из десятков стран мира. Пройти праздник должен был в период с 18 июля по 1 августа в разных районах республики.

Всего в Фольклориде должны были поучаствовать 85 стран. Подобные праздники ранее уже проходили в Нидерландах, Японии, Китае и Венгрии.

Но, по объективным причинам, проведение Фольклориады решили перенести на более поздний срок. По имеющейся информации с сайта правовых документов Кремля, международный праздник перенесли как минимум на 12 месяцев – до 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU