2019-09-25T09:46:23+03:00
Общество

Фольклориаду в Башкирии посетят около 2,5 млн туристов

Мероприятие пройдет в республике с 18 июля по 1 августа 2020 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Участие в фестивале подтвердили 85 государствУчастие в фестивале подтвердили 85 государств
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Глава Башкирии Радий Хабиров на прошедшем накануне заседании оргкомитета по подготовке VI Всемирной фольклориады заявил, что мероприятие в республике посетят около 2,5 млн туристов.

Международный фестиваль фольклора пройдет в Башкирии с 18 июля по 1 августа 2020 года. По словам Хабирова, участие в празднике примут более трех тысяч человек из ста стран (на данный момент подтверждение получено от 85 государств). Они представят гостям традиционную музыку, танцы, народные промыслы, кухню, костюмы и сценическое искусство. Фестиваль рассредоточится по всем районом и городам республики.

– На сегодняшний день определены площадки выступлений, места проживания и питания участников фестиваля, – сказал Радий Хабиров

Решение о том, что Уфа станет столицей VI Всемирной фольклориады 2020 года, было принято четыре года назад на Генеральной Ассамблее Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств в Перу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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