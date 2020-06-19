«Что-то более эстетическое» придумано: новую остановку под Уфой назвали «Антиковидной»
Под Уфой остановку общественного транспорта, расположенную рядом с новым инфекционным центром, назвали «Антиковидной». Фотография павильона появилась в паблике «ВКонтакте» «Моя Уфа».
У остановки оригинально не только название, но и внешний вид. Ее стилизовали под фасад «инфекционки», включая и цветовое решение в сине-красно-белых тонах. Далеко не все горожане оценили наименование павильона. В самых залайканных комментариях под постом люди считают решение властей абсурдным.
Напомним, ранее рабочее название остановки было более простым –«Инфекционная больница». Однако это не понравилось главе республики Радию Хабирову: «Здесь, мне кажется, поспешили. Я думал, может быть, что-то более эстетическое придумаете», – обратился он к коллегам на оперативном совещании. Собственно, чиновники уловили намек руководителя региона и придумали «Антиковидную остановку».
ИСТОЧНИК KP.RU