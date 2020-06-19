2020-06-19T14:50:46+03:00
Общество

«Что-то более эстетическое» придумано: новую остановку под Уфой назвали «Антиковидной»

Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Моя Уфа"фото: "Моя Уфа"
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Под Уфой остановку общественного транспорта, расположенную рядом с новым инфекционным центром, назвали «Антиковидной». Фотография павильона появилась в паблике «ВКонтакте» «Моя Уфа».

У остановки оригинально не только название, но и внешний вид. Ее стилизовали под фасад «инфекционки», включая и цветовое решение в сине-красно-белых тонах. Далеко не все горожане оценили наименование павильона. В самых залайканных комментариях под постом люди считают решение властей абсурдным.

Напомним, ранее рабочее название остановки было более простым –«Инфекционная больница». Однако это не понравилось главе республики Радию Хабирову: «Здесь, мне кажется, поспешили. Я думал, может быть, что-то более эстетическое придумаете», – обратился он к коллегам на оперативном совещании. Собственно, чиновники уловили намек руководителя региона и придумали «Антиковидную остановку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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