2020-06-01T15:11:04+03:00
Общество

«Может быть, что-то более эстетическое?»: главе Башкирии не понравилось название новой остановки

Хабиров посчитал его слишком уж простым
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Остановка была установлена в связи с открытием инфекционного центраОстановка была установлена в связи с открытием инфекционного центра
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Главе Башкирии Радию Хабирову не понравилось название остановки, которая была установлена в пригороде Уфы в связи с открытием новой инфекционной больницы. Гостранс не стал мудрить с наименованием пункта и назвали его просто «Инфекционная больница». Руководителю республики такой нейминг показался слишком уж простым.

«Здесь, мне кажется, поспешили. Я думал, может быть, что-то более эстетическое придумаете. Ну, ладно, как хотите», – сказал Хабиров на онлайн-оперативке правительства.

Вице-премьер Андрей Назаров в свою очередь отметил, что фактически название еще не было выбрано и утверждено. Теперь, по всей видимости, Гострансу придется выдумывать более эстетическое наименование для остановки. К слову, забирать пассажиров на этой точке будут автобусы №101, 110 и 110с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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