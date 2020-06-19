Главный госавтоинспектор Башкирии назвал самые опасные места в Уфе

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:57:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в гости к «КП – Уфа» пришел главный госавтоинспектор Башкирии. Динар Гильмутдинов в интервью с «Комсомолкой» рассказал о самых опасных местах в столице Башкирии – там, где чаще всего происходят аварии.

- 90% всех аварии в Башкирии – это в Уфе. Один из аварийных мест – это Сипайловский подъем, здесь у нас очаг аварийности. Следующий очаг – это вся Интернациональная улица. В том году мы даже с депутатами выехали, чтоб выяснить, почему тут аварии-то происходят. Конечно, разметки нет, дорожного знака, предупреждающего, что пешеходный переход, нет. Когда управление ГИБДД взяло все в свои руки, город все исправил, - говорит Гильмутдинов.

Напомним, ранее главный госавтоинспектор Башкирии рассказал, что за годы работы научился одним взглядом определять пьяных водителей за рулем.

На днях в большом интервью «Комсомолке» читайте о первом дне на службе Гильмутдинова, камерах на дорогах, самом опасном районе республики.

ИСТОЧНИК KP.RU