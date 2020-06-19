2020-06-19T11:57:38+03:00
Авто

Главный госавтоинспектор Башкирии назвал самые опасные места в Уфе

Динар Гильмутдинов сообщил, где чаще всего происходят аварии
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Напомним, ранее главный госавтоинспектор Башкирии рассказал, что за годы работы научился одним взглядом определять пьяных водителей за рулем.Напомним, ранее главный госавтоинспектор Башкирии рассказал, что за годы работы научился одним взглядом определять пьяных водителей за рулем.
Изменить размер текста:

Накануне в гости к «КПУфа» пришел главный госавтоинспектор Башкирии. Динар Гильмутдинов в интервью с «Комсомолкой» рассказал о самых опасных местах в столице Башкирии – там, где чаще всего происходят аварии.

- 90% всех аварии в Башкирии – это в Уфе. Один из аварийных мест – это Сипайловский подъем, здесь у нас очаг аварийности. Следующий очаг – это вся Интернациональная улица. В том году мы даже с депутатами выехали, чтоб выяснить, почему тут аварии-то происходят. Конечно, разметки нет, дорожного знака, предупреждающего, что пешеходный переход, нет. Когда управление ГИБДД взяло все в свои руки, город все исправил, - говорит Гильмутдинов.

Напомним, ранее главный госавтоинспектор Башкирии рассказал, что за годы работы научился одним взглядом определять пьяных водителей за рулем.

На днях в большом интервью «Комсомолке» читайте о первом дне на службе Гильмутдинова, камерах на дорогах, самом опасном районе республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты башкирского парламента намерены запретить продажу сжиженного газа детям
В центре Уфы пьяный гаишник разбил стекло автомобиля, пытаясь вытащить из него знакомую
В Уфе спустя неделю прекратили поиски 17-летней девушки
Из улицы Октябрьской Революции в Уфе сделают «современное общественное пространство»
Главный госавтоинспектор Башкирии назвал самые опасные места в Уфе
При пожаре в жилом доме в Башкирии погибла женщина
Статистика коронавируса в Башкирии на 19 июня: за сутки заразилось 62 человека
Родителям молодоженов в Башкирии разрешили присутствовать при бракосочетании
ВТБ в Башкортостане выдал 497 млн рублей в рамках ипотеки под 6,5%
На водителя, который в пьяном состоянии насмерть сбил 15-летнюю девочку в Стерлитамаке, завели уголовное дело
Полицейский из Уфы ударил гаишника в пах за отказ отпустить пьяную подругу
Сразу три улицы в центре Уфы будут частично перекрыты для движения транспорта
Стало известно, где в Башкирии больше всего нарушали режим самоизоляции
В Башкирии пьяный водитель заехал на тротуар и сбил двух девочек: одна из них скончалась на месте
В Башкирии из-за коронавируса в день Табынской иконы отменены Крестные ходы
«Мама чувствовала, что не нужно ему ехать»: прибывшего «по делам» в Уфу парня ищут уже третью неделю
В Башкирии бесследно пропала 15-летняя девушка
В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело подростка
Житель Башкирии жестоко расправился с собственной матерью
В Уфе двое неизвестных напали на подростка и отобрали дорогой телефон
В Башкирии водолазы достали из реки тело 30-летнего мужчины
Медики из Башкирии смогли добиться выплат за работу с COVID-19 только после вмешательства прокуратуры
«Нет таких слов, чтобы выразить эту невыносимую боль»: в Уфе скончался известный тату-мастер
Жители Башкирии устроили митинг на мосту и не пропускали машины
Умчались прочь мои тревоги