Главный гаишник Башкирии заявил, что распознает пьяных водителей даже через стекло

18 Июнь 2020 2020-06-17T20:47:37+03:00

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Накануне в гости в «КП – Уфа» заглянул главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. Полковник, который уже больше 20 лет соблюдает порядок на автодорогах республики, рассказал, что многолетний опыт помогает ему определять пьяных водителей без прибора и личной встречи. Гильмутдинов способен «учуять» их даже в автомобильном потоке, когда едет за рулем на работу.

- Бывает, едешь на работу, смотришь вокруг на водителей – и на светофорах, и просто в потоке. Как только замечаю, что человек как-то неадекватно себя ведет, передаю своим инспекторам номера и марку машины. Почти в ста процентах случаях – автомобилист, на которого я обратил внимания, пьяный, - говорит Гильмутдинов в беседе с «КП – Уфа». – В общем, даже без дежурства на дорогах ловлю нарушителей.

Госавтоинспектор отмечает – дело даже не в езде водителя, просто все гаишники со стажем хорошие психологи.

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ИСТОЧНИК KP.RU