2020-06-18T12:56:01+03:00
Общество

Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания

«Комсомолка» провела онлайн круглый стол по вопросам поступления в университеты республики
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Из-за пандемии коронавируса в приемной кампании произошли существенные измененияИз-за пандемии коронавируса в приемной кампании произошли существенные изменения
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На онлайн-площадке «Комсомольской правды – Уфа» накануне состоялся круглый стол, посвященный вопросам приемной кампании вузов в 2020 году.

На актуальные вопросы абитуриентов и их родителей ответили руководители ведущих университетов Башкирии и представители министерства образования и науки республики.

Трансляция онлайн-круглого стола прошла на youtube-канале «Комсомольская правда – Уфа». О приемной кампании-2020, ее особенностях и сроках можно узнать из записи прямого эфира.

Круглый стол "Приемная кампания в вузы Башкирии 2020".

ИСТОЧНИК KP.RU

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