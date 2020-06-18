Определена дата открытия бассейнов в Башкирии
Она прописана в указе главы республики
Бассейны начнут открываться 29 июняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, когда в Башкирии откроются бассейны. Дата прописана в обновленном 15 июня указе о повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Документ подписал глава республики Радий Хабиров.
Согласно указу, открытие бассейнов в регионе состоится 29 июня – одновременно со спортзалами, секциями, аквапарками и другими объектами физической культуры и спорта. До 1 июля также будут открыты фитнес-центры и санатории.
Напомним, текст указа был опубликован на портале правовой информации накануне, 17 июня. «КП-Уфа» писала об основных изменениях в документе.
ИСТОЧНИК KP.RU