Определена дата открытия бассейнов в Башкирии

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:57:55+03:00

Она прописана в указе главы республики

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Стало известно, когда в Башкирии откроются бассейны. Дата прописана в обновленном 15 июня указе о повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Документ подписал глава республики Радий Хабиров.

Согласно указу, открытие бассейнов в регионе состоится 29 июня – одновременно со спортзалами, секциями, аквапарками и другими объектами физической культуры и спорта. До 1 июля также будут открыты фитнес-центры и санатории.

Напомним, текст указа был опубликован на портале правовой информации накануне, 17 июня. «КП-Уфа» писала об основных изменениях в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU