Глава Башкирии обновил указ о повышенной готовности: что изменилось

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:04:59+03:00

В Башкирии в силу вступили послабления в режим повышенной готовности Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Сегодня, 17 июня, документ был опубликован на портале правовой информации. В нем прописаны послабления, которые руководитель республики анонсировал на оперативном совещании в правительстве. Кратко рассказываем об изменениях самого популярного указа региональных властей в этом году.

– обязательное ношение перчаток отменено, но не полностью. Их нужно носить в объектах торговли, банках и многофункциональных центрах. Что касается масок, то их необходимо использовать везде, кроме пляжей;

– с 22 июня открываются фитнес-центры, а также детские санатории, профилактории и санитарно-оздоровительные лагеря;

– с 29 июня разрешается начать работу спортзалам, секциям, аквапаркам, бассейнам и другим объектам физической культуры и спорта;

– с 3 июля начнут принимать детей оздоровительные и пришкольные лагеря;

– Минтруда Башкирии поручено «проработать вопрос возобновления работы реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями».

ИСТОЧНИК KP.RU